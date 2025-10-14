 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 14 ottobre 2025, 19:43

Biella si unisce al dolore dell’Arma: un omaggio floreale per i Carabinieri caduti nell’esplosione di Verona

E' il gesto di una cittadina in segno di lutto per quanto accaduto oggi

Davanti al Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella nella giornata di oggi martedì 14 ottobre è comparso un mazzo di fiori, lasciato da una cittadina come segno di lutto e riconoscenza per i tre militari morti a Castel d’Azzano. 

L’intero Paese piange Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello. E anche Biella, come molte altre città italiane, ha voluto manifestare la propria vicinanza trasformando il dolore in un gesto concreto di rispetto verso l’Arma e verso tutti coloro che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per tutelare la collettività.

s.zo.

