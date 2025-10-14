Biella si unisce al dolore dell’Arma: un omaggio floreale per i Carabinieri caduti nell’esplosione di Verona

Davanti al Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella nella giornata di oggi martedì 14 ottobre è comparso un mazzo di fiori, lasciato da una cittadina come segno di lutto e riconoscenza per i tre militari morti a Castel d’Azzano.

L’intero Paese piange Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello. E anche Biella, come molte altre città italiane, ha voluto manifestare la propria vicinanza trasformando il dolore in un gesto concreto di rispetto verso l’Arma e verso tutti coloro che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per tutelare la collettività.