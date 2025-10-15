Dai fiori agli omaggi pubblici, Biella si stringe al dolore dell'Arma per i tre Carabinieri morti a Verona

Nella mattinata di oggi, 15 ottobre, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Biella, Fabio Callegari, accompagnato da una delegazione di suoi uomini, ha voluto incontrare presso il Comando Provinciale dei Carabinieri il Comandante Provinciale dell'Arma, Colonnello Marco Giacometti, il Comandante di Compagnia e della Stazione di Biella.

L'incontro è stato un momento solenne per esprimere il profondo cordoglio e rendere omaggio ai tre Carabinieri tragicamente deceduti in servizio nella provincia di Verona.

Inoltre, presso la Caserma dei Carabinieri di Candelo, è stato lasciato un mazzo di fiori da un anonimo, nella serata di ieri 14 ottobre, come segno spontaneo e commosso di omaggio e cordoglio per la tragica scomparsa dei tre Carabinieri, deceduti a Castel d'Azzano (in provincia di Verona), in seguito all'esplosione di un casolare durante un intervento in servizio.