Trofeo Tessile & Moda, Martinazzo: “Strumento strategico di grande efficacia per amplificare la visibilità dei territori coinvolti”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Caro Roberto,

in qualità di coordinatore del comitato organizzatore del Trofeo Tessile & Moda, voglio trasmetterTi la mia più sincera gratitudine per il lavoro svolto in favore della nostra gara, garantendoci sia un ottima copertura televisiva e mediatica sia un livello di strutture di altissimo livello.

L’inclusione della corsa all’interno della Coppa Italia delle Regioni ha rappresentato un vero impulso per l’organizzazione, permettendo di amplificare la visibilità dei territori coinvolti e di inserirsi in una cornice strutturata e condivisa. Questo progetto si è dimostrato uno strumento strategico di grande efficacia, capace di rafforzare il valore delle manifestazioni e di inserirle in un percorso organico, assicurando continuità e rilievo mediatico.

Desidero inoltre sottolineare l’eccellente qualità del servizio di Radio Informazioni, che si conferma elemento imprescindibile del ciclismo professionistico italiano. L’accuratezza e la rapidità delle comunicazioni, unite all’esperienza del team addetto, contribuiscono in maniera determinante all’elevato standard operativo delle gare. Auspicando in un futuro ancora più roseo e proficuo, rinnovo la mia stima e la volontà di collaborare.

Con i migliori saluti”