Prima prova per Ginnastica Biella a Torino

A distanza di una settimana, sabato 11 ottobre Ginnastica Biella era nuovamente presente a Torino per le gare della prima prova individuale Junior e Senior.

In pedana, nonostante le atlete di maggior esperienza della società abbiano alla fine raccolto risultati importanti, resta il rammarico per le troppe cadute e imprecisioni che hanno compromesso risultati ben più importanti, che erano alla portata di ognuna delle atlete: Anna De Filippis in categoria Senior 2, vince la gara su 4 attrezzi. Inoltre si aggiudica la specialità volteggio e corpo libero. Seconda a parallele e trave.

Martina Ettolli con una gara di carattere, in categoria senior 1, giunge quarta su 4 attrezzi. Terzo posto nella specialità volteggio e parallele. Veronica Pastorato in categoria junior 2, arriva quinta su 4 attrezzi, vincendo la specialità corpo libero e terzo gradino del podio al volteggio. La società, ringrazia sempre i genitori e la tecnica Irina Sitnikova per la logistica e il supporto in capo gara.