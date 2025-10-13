 / POLITICA

Pichetto sulla scomparsa del Senatore Antonio Tomassini: "Lo ricordiamo per la sua elevata professionalità"

“Ricordo con grande affetto il Senatore Antonio Tomassini, scomparso oggi. Un parlamentare di lungo corso, sempre vicino al territorio di appartenenza e aperto alle relazioni. Lo ricordiamo per la sua elevata professionalità e per la sua profonda umanità. Indiscutibile esperto del mondo della sanità, e’ stato  soprattutto per questo tema un punto di riferimento importante per il partito. Tutti noi di Forza Italia perdiamo un amico. Alla famiglia le mie più sentite condoglianze”. 

Lo dichiara Gilberto Pichetto, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Le prime dalle rubriche

