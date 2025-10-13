Nuova rimonta per il Teens Basket Biella, a Chieri un successo sofferto

A Chieri vince il Teens Basket Biella con il punteggio di 68-70 dopo un’altra partita soffertissima:-13 all’intervallo, -16 alla fine del terzo quarto, -19 il massimo svantaggio, a 8 min e 40 secondi sul -18 si entra nel Teens time, da lì un parziale di 30 a 10 dove il cuore, grande così, e la voglia di portare a casa altri 2 punti, prevale su tutto.

La difesa a zona da di nuovo i suoi dividendi, e con uno Zimonjic extra lusso (9 punti di fila) e il giovane Matteo Roncarolo (8 punti in un amen) entrato sul parquet pronto, reattivo e micidiale, hanno dato il là ad una rimonta incredibile. Alla fine i ragazzi di Martinotti possono sorridere e festeggiare una delle più belle rimonte portando a Biella altri 2 punti. Ora testa per i prossimi impegni, uno in programma giovedì sera nel fortino del Palapajetta contro Lettera 22 e l’altro domenica, alle 18, sempre in casa con il 5 Pari (TO).