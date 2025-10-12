Biella in festa per Ben rivà an Riva, Santa Messa con distribuzione della panissa FOTO e VIDEO

Biella in festa per la 22° edizione del Ben rivà an Riva, la festa patronale della parrocchia di San Cassiano, un evento che, ogni anno, richiama un gran numero di fedeli. Presenti nella mattinata di oggi, 12 ottobre, oltre a tante famiglie e associazioni, anche le autorità cittadine e regionali rappresentate dal sindaco Marzio Olivero e dal consigliere regionale Elena Rocchi.

Entrambi hanno condiviso un sentito ringraziamento alla comunità biellese e ai volontari di Croce Rossa Italiana-Biella, AIB-Biella Orso, Gruppo Speleologico Biellese – CAI, giunti in piazza con un’esposizione di mezzi e di stand volti a far conoscere le proprie attività. Alla Santa Messa è poi seguita la distribuzione di 500 porzioni di panissa a cura degli Amici di Albano Vercellese.

Nel pomeriggio sono in programma tantissime attrazioni per tutte le età, con oltre 30 giochi di legno di una volta, sparsi per il quartiere così da far divertire i bambini insieme ai loro genitori, e una divertentissima pista con macchine a pedali. Alle 16, invece, avrà luogo la distribuzione della Nutellata Benefica che, negli anni, ha permesso di donare quasi 30.000 euro in beneficienza a vari enti del Biellese. Il ricavato di quest’anno sarà devoluto all’Oratorio Salesiano San Cassiano per finanziare le attività giovanili svolte nel corso dell’anno.