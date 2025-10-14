Biella, la lista Riva Domani si presenta. Robazza: “Attenzione ai quartieri e valorizzare il volontariato civico”

La recente festa patronale della parrocchia di San Cassiano è stata l'occasione per presentare i membri della lista Riva Domani, pronta a rappresentare e dar voce al noto rione di Biella al prossimo consiglio di quartiere.

In attesa di conoscere la data delle elezioni, aperte a tutti i residenti che abbiano compiuto i 16 anni, sono stati resi noti i nomi dei candidati: Francesco Barresi, Roberto Battistella, Chiara Bresciani, Cristina Cristilli, Maurizio Lometti, Daniela Pinelli, Paolo Robazza, Antonio Schiavo, Simone Trada e Paola Vercellotti.

“Sono tutte persone che partecipano attivamente alla vita del quartiere con esperienze e ambiti lavorativi diversi tra loro – sottolinea Robazza – L'obiettivo del consiglio di quartiere è duplice: valorizzare il volontariato civico e spontaneo oltre a comunicare all'amministrazione comunale le problematiche e le richieste d'intervento da adottare all'interno del rione di Riva".

E aggiunge: "Come spiegato al sindaco di Biella Marzio Olivero, presente alla 22° edizione del Ben rivà an Riva, chiediamo semplicemente una maggior attenzione alle questioni sollevate dai cittadini di ogni singolo quartiere della città”.