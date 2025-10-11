Netro in festa con la 3ª Utuberfest: ieri la sfilata dei trattori, oggi musica e sapori bavaresi FOTO e VIDEO

È partita con il rombo dei motori e un grande entusiasmo la terza edizione della Utuberfest Netreis, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Netro che celebra l’autunno con musica dal vivo, cucina tipica e tanta birra.

Ieri sera, venerdì 10 ottobre, l’attesa sfilata dei trattori in notturna ha aperto ufficialmente la tre giorni di festa. Decine di mezzi agricoli, provenienti da tutto il territorio, hanno sfilato lungo le vie del paese illuminando la serata con fari e decorazioni. L’evento si è concluso con la premiazione dei partecipanti e la musica live dei McChicken Show, a cui è seguito un DJ set che ha fatto ballare fino a tarda notte nel salone polivalente.

Grande partecipazione anche allo stand gastronomico, dove i volontari della Pro Loco hanno servito specialità come hot dog, hamburger, stinchi, alette di pollo e grigliate, accompagnate da fiumi di birra.

Oggi, sabato 11 ottobre, la festa prosegue sempre nell’area polivalente riscaldata: dalle ore 20 riaprirà lo stand gastronomico con piatti tipici bavaresi, tra cui gli spätzle, e dalle ore 22 saliranno sul palco i travolgenti The Original Fleimstaler Oktoberfest Live Band, seguiti da un nuovo DJ set per continuare a ballare in stile Oktoberfest.

Domenica 12 ottobre sarà la giornata clou della manifestazione:

alle ore 12.30 è previsto il pranzo tipico bavarese a menu fisso (prenotazione obbligatoria presso Alimentari Anna, tel. 338 8921152), con un ricco menù che comprende tagliere bavarese, canederli, carré di maiale con salsa di mele, patate, crauti e frittelle di mele, bevande incluse.

Nel pomeriggio, alle ore 16, spazio al divertimento con il torneo di Beer Pong, mentre lo stand gastronomico resterà aperto anche per cena.

L’ingresso alla manifestazione è libero e, come ricordano gli organizzatori, «la Utuberfest è un’occasione per ritrovarsi, divertirsi e gustare insieme le eccellenze bavaresi e piemontesi».