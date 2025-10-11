A Biella la prima de L’Ospedale senza Infermi": un film - documentario che racconta un luogo dimenticato FOTO

Giovedì 16 ottobre 2025 alle ore 21, presso l’Auditorium di Città Studi (Corso Pella 2, Biella), avrà luogo la prima proiezione del film L’Ospedale senza Infermi, prodotto da VideoAstolfoSullaLuna e diretto da Beppe Anderi, Filippo Loro, Roberto Miglietti e Maurizio Pellegrini.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.

Il documentario è il risultato di un progetto iniziato due anni fa e sostenuto da un crowdfunding che ha coinvolto oltre cento persone, segno di quanto l’argomento sia sentito dalla comunità biellese. Numerosi anche gli enti, le associazioni e le fondazioni che hanno collaborato offrendo servizi, testimonianze, documenti, materiali fotografici e filmati.

Per la realizzazione del film sono state intervistate 32 persone tra storici, ricercatori, giornalisti, architetti, amministratori e medici; sono state raccolte 850 foto contemporanee e 500 immagini storiche provenienti da privati e da enti, tra cui la Fondazione Sella e la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, con rare fotografie tratte dalle collezioni Rossetti, Besso, Valerio, Cremon e Minoli.

Hanno collaborato al progetto, oltre alle due fondazioni, anche Osservatorio del Biellese – Beni culturali e Paesaggio, Doc.Bi. – Centro Studi Biellesi, Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Biella, Giovani Architetti Biella, Opificiodellarte, A.R.S. Teatrando, Cinema Verdi Candelo e Città Studi.

Alla lavorazione del film hanno partecipato numerosi professionisti: Enrico Strobino (musiche), Daniele Trani (fotografia), Marco Di Castri (riprese), Marco Pedrana (grafica e comunicazione), Marco Cassisa (crowdfunding). Remo Cagnazzi e Maurizio Greggio hanno curato le riprese con drone.

Il tema del film

L’Ospedale senza Infermi indaga il destino del vecchio Ospedale degli Infermi di Biella, un complesso di 54 mila metri quadrati completamente abbandonato dal 2014, dopo la costruzione del nuovo ospedale in periferia, accanto all’ex Laboratorio di Sanità.

Anno dopo anno, il degrado avanza e tutte le strutture — dal monoblocco inaugurato nel 1938 da Mussolini al convento, dai padiglioni alla chiesa di San Francesco — stanno cadendo a pezzi.

Il documentario, narrato dagli stessi autori, unisce riprese, materiali d’archivio e numerose testimonianze per ripercorrere una vicenda fatta di progetti falliti, occasioni mancate e scarichi di responsabilità istituzionali.

Assenti i politici, per evitare che un’indagine sulla memoria e la ricreazione urbana diventi un’operazione elettorale.

L’obiettivo del film è stimolare una riflessione collettiva sulle cause dell’incuria e sul futuro dell’area, nella speranza che la cittadinanza — già protagonista nel sostenere il progetto — torni a immaginare insieme la città di domani.