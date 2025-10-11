Biella, aperta oggi la mostra fotografica “Nei trent’anni di Provincia…”

È stata inaugurata ieri, venerdì 10 ottobre alle ore 17.30, la mostra fotografica “Nei trent’anni di Provincia…”, allestita al piano terra del Palazzo provinciale di Biella.

L’esposizione, realizzata nell’ambito delle celebrazioni per i 30 anni della Provincia di Biella (1995–2025), è aperta anche oggi, sabato 11, e domani, domenica 12 ottobre, con ingresso libero.

La mostra propone un percorso visivo articolato in tre sezioni tematiche, che raccontano la storia e l’identità dell’Ente attraverso immagini, visioni e ricordi condivisi.

La prima sezione, “Trent’anni di Pietra e Luce”, raccoglie scatti dedicati al palazzo sede della Provincia, realizzati dal Gruppo Foto.Art di Cossato e dagli studenti del Liceo Artistico di Biella, coinvolti in un progetto di collaborazione con Foto.Art. Le fotografie mettono in luce i dettagli architettonici, i giochi di luce e le atmosfere che caratterizzano l’edificio simbolo della comunità biellese.

La seconda sezione, “Visioni del Palazzo dall’interno”, presenta invece una galleria di immagini frutto di un contest interno riservato ai dipendenti provinciali. Gli scatti, realizzati in occasione del “compleanno” dell’Ente lo scorso maggio, offrono uno sguardo autentico e personale sugli ambienti di lavoro e sulla quotidianità istituzionale.

Chiude l’esposizione una sezione dedicata all’Adunata Nazionale degli Alpini 2025, con una selezione di immagini che documentano l’evento di grande partecipazione che ha coinvolto l’intero territorio biellese.

La mostra resterà visitabile fino al 7 novembre 2025, negli orari di apertura degli uffici provinciali:

Lunedì, mercoledì e venerdì: ore 9.00 – 13.30

Martedì e giovedì: ore 9.00 – 12.30 e 14.30 – 16.30