Scontro fra auto e moto a Pettinengo: intervengono i Carabinieri

Si è verificato nella giornata di ieri, venerdì 10 ottobre, uno scontro fra auto e moto in via Carmine Sollazzo, a Pettinengo.

Il sinistro ha coinvolto due uomini: uno del ’73, residente a Pettinengo e l’altro, conducente del veicolo, del 2004 residente a Veglio. Fortunatamente i due sembra siano rimasti illesi, ma restano da chiarire le dinamiche del sinistro. Giunti in loco i Carabinieri hanno effettuato parzialmente i rilievi, in quanto uno dei mezzi era già stato spostato; la viabilità è stata in breve ripristinata.