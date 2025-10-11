 / Circondario

Circondario | 11 ottobre 2025, 07:50

Dubbi sull'uso di internet? A Vigliano il secondo appuntamento di “Pillole digitali”

Martedì 14 ottobre, alle 16, secondo appuntamento per gli approfondimenti di "Pillole digitali" presso la Biblioteca Comunale di Vigliano Biellese. Gaia De Stefani, volontaria del servizio civile digitale, accoglierà i partecipanti per affrontare dubbi e incertezze nell'utilizzo di internet e dei principali servizi erogati dai portali istituzionali.

"Pillole digitali" proseguirà fino a fine anno con incontri mensili, sempre di martedì, già calendarizzati nei giorni 11 novembre e 9 dicembre, sempre alle 16. Ricordiamo inoltre che il servizio di supporto digitale per i cittadini è disponibile in Biblioteca tutti i martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.

Redazione g. c.

