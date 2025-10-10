Torna a Netro la 3ª Utuberfest: inizia oggi la tre giorni di musica, birra e sapori bavaresi

Si alza il sipario sulla 3ª edizione della Utuberfest di Netreis, l’evento autunnale più atteso della stagione in Valle Elvo. L’appuntamento è per il 10, 11 e 12 ottobre 2025, con tre giornate di festa tra musica dal vivo, cucina tipica, birra a fiumi e tanto divertimento.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Netro, si svolgerà presso il salone polivalente del paese, attrezzato con capannone riscaldato per garantire il massimo comfort anche in caso di maltempo.

Il programma nel dettaglio:

Venerdì 10 ottobre

Grande sfilata e premiazione dei trattori

Apertura stand gastronomico con specialità bavaresi e locali

con specialità bavaresi e locali Musica live con la scatenata @themcchickenshow Show

A seguire, DJ Set fino a tarda sera

Sabato 11 ottobre

In menu: Spätzle , grigliate e altre specialità tipiche

, grigliate e altre specialità tipiche Concerto live con i travolgenti @fleimstaler Oktoberfest Band

Serata animata da DJ Set con balli e atmosfera da vera Oktoberfest

Domenica 12 ottobre

Alle ore 12:30, il pranzo tipico bavarese su prenotazione – (prenotazioni: Anna – 338 8921152)

su prenotazione – (prenotazioni: Anna – 338 8921152) Apertura dello stand gastronomico anche per pranzo e cena

anche per pranzo e cena Ancora musica live e, alle 16:00, imperdibile torneo di Beer Pong

Street food e griglia sempre accesi!!!

Durante tutta la manifestazione, il pubblico potrà gustare hot dog, hamburger, stinchi di maiale, alette di pollo, grigliate miste e naturalmente birra alla spina, per un’autentica esperienza in stile Oktoberfest. Non perdere l’occasione di vivere un’autentica atmosfera bavarese a Netro!

L’ingresso alla manifestazione è completamente gratuito, ma per il pranzo della domenica è necessaria la prenotazione anticipata.

Un weekend pensato per tutte le età, dove la tradizione bavarese incontra il calore dell’ospitalità piemontese. La Pro Loco di Netro vi aspetta numerosi, per brindare insieme all’autunno in allegria!