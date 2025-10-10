Biella, inaugurata la mostra per i 30 anni della Provincia FOTO e VIDEO

Ha registrato grande interesse la cerimonia inaugurale della mostra fotografica “Nei Trent’anni di Provincia…”, allestita negli spazi del Palazzo della Provincia di Biella. Resterà aperta fino al prossimo 7 novembre, visitabile durante gli orari di apertura degli uffici. L'esposizione, realizzata nell'ambito delle celebrazioni per i 30 anni della Provincia di Biella, è composta da tre sezioni.

Una, dal titolo "Trent'anni di Pietra e Luce", include scatti dedicati al palazzo sede della Provincia realizzati in parte dal Gruppo Foto.Art di Cossato e in parte dagli studenti del Liceo Artistico di Biella nell'ambito di un progetto con Foto.Art.

Nella seconda parte sono riproposte le fotografie frutto di un contest interno dedicato ai dipendenti provinciali che, in occasione del "compleanno" dell'Ente hanno immortalato il palazzo provinciale con la loro visione dall'interno, creando così la galleria di immagini "Visioni del Palazzo dall'interno". Infine, una parte della rassegna è dedicata all'Adunata Nazionale degli Alpini 2025, una selezione di scatti dell'evento di territorio che ha coinvolto tutto il Biellese.

La cerimonia ha avuto luogo nella prima serata di oggi, 10 ottobre, alla presenza di istituzioni e autorità.