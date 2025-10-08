 / CRONACA

Scontro fra veicoli a Gaglianico: in corso le operazioni di 118 e forze dell'ordine FOTO

Intervento dei soccorsi nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada Trossi, all’altezza di Gaglianico, per un probabile tamponamento.

Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe rimasta ferita in modo lieve a seguito dello scontro fra due auto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure e si accerteranno delle condizioni dei conducenti, oltre ai Carabinieri che stanno assicurando la corretta viabilità e supporto.

In corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, per ricostruire le cause del sinistro.

