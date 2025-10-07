Biella, Torino e Alba insieme per valorizzare le Città Creative UNESCO in Piemonte

La Giunta Comunale di Biella ha approvato un progetto di collaborazione tra il Comune di Biella, i Comuni di Alba e Torino e la Regione Piemonte, volto a valorizzare le tre Città Creative UNESCO del Piemonte. Biella è entrata a far parte del network delle Città Creative UNESCO nel 2019, nell’area artigianato e arte popolare (Crafts and Folk Art), affiancando Alba, riconosciuta per la gastronomia, e Torino, per il design.

Il progetto biennale 2025-2026, approvato dalla Regione Piemonte, prevede il coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori nella creazione di mini start-up finalizzate allo sviluppo di progetti innovativi. La Regione contribuirà con 27.000 euro complessivi, mentre il Comune di Biella parteciperà con un cofinanziamento di 9.000 euro, portando la spesa totale del progetto a 36.000 euro.

L’iniziativa ha come obiettivo principale la capacity building, ossia il rafforzamento delle competenze e della collaborazione tra le città creative piemontesi. Come si legge nella delibera dell'esecutivo, il progetto punta a valorizzare le peculiarità e le eccellenze di ogni città, sviluppare attività comuni, promuovere scambi di conoscenze ed esperienze, e costruire relazioni stabili tra i territori. Inoltre, il progetto intende rivolgersi alle giovani generazioni, creando opportunità di apprendimento e partecipazione attiva.

L’accordo prevede la rendicontazione delle attività svolte, con un contributo regionale erogato in due tranche: 13.500 euro nel 2025 e 13.500 euro nel 2026. La Giunta Olivero ha deliberato la copertura finanziaria del cofinanziamento comunale sul bilancio comunale, suddividendo la spesa in 18.000 euro per ciascun anno.

Con questa iniziativa, Biella, Alba e Torino rafforzano il loro ruolo nella rete delle Città Creative UNESCO, promuovendo lo sviluppo culturale, sociale ed economico attraverso la creatività e la collaborazione interterritoriale