Biella celebra l’eccellenza del tessile: consegnati i diplomi dell’ITS TAM, "fucina di talento e Made in Italy" FOTO

Si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 6 ottobre, a partire dalle ore 18.00, nella sede dell’ITS TAM – Tessile, Abbigliamento e Moda di Biella, la cerimonia di consegna dei diplomi del biennio 2023–2025. Un momento di festa e di riconoscimento per studenti, docenti e imprese di un territorio che da sempre rappresenta un’eccellenza del Made in Italy nel settore tessile e moda.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità, rappresentanti delle istituzioni e del mondo produttivo locale. Tra gli interventi più attesi, quello del presidente della Fondazione ITS TAM, Pier Francesco Corcione, e della vicepresidente della Regione Piemonte, Elena Chiorino, che hanno posto l’accento sull’importanza della formazione tecnica superiore come chiave di competitività per il sistema manifatturiero italiano.

Corcione ha sottolineato con orgoglio i risultati concreti raggiunti dai diplomati: «A poche settimane dal termine del percorso formativo, il 70% dei nostri studenti ha già trovato un’occupazione coerente con il proprio indirizzo di studi, e il tasso di occupazione a un anno dal diploma raggiunge il 92%». Un dato che conferma la solidità del legame tra l’istituto e le imprese del territorio. Il presidente ha poi rivolto ai giovani un invito a coltivare curiosità e spirito critico nel lavoro, «senza mai smettere di fare domande e proporre soluzioni, perché l’innovazione nasce dal confronto».

La vicepresidente Chiorino ha rimarcato il valore del Made in Italy come eredità e responsabilità condivisa: «Essere protagonisti del tessile e della moda significa portare avanti una storia che unisce tradizione, creatività e innovazione. Il Made in Italy non è solo un marchio, è una cultura del bello e del ben fatto che ci rende riconoscibili nel mondo». La Regione Piemonte – ha ricordato – sostiene con convinzione il sistema ITS, rendendo gratuiti i corsi e intensificando il dialogo con le imprese: «Vogliamo rafforzare una filiera che funziona, che crea lavoro e che valorizza i talenti del territorio».

Nel corso della serata sono intervenuti anche rappresentanti del mondo imprenditoriale, che hanno ribadito la centralità della formazione e la necessità di nuove competenze per affrontare le sfide della sostenibilità e dell’innovazione nel settore moda. È stato inoltre ricordato il ruolo dell’Associazione Laniera, storica realtà di categoria, che collabora attivamente con l’ITS e sostiene i giovani attraverso una borsa di studio dedicata allo studente più meritevole, con l’obiettivo di avvicinarli alla conoscenza delle materie prime naturali e delle filiere produttive.

Durante la cerimonia è stato proiettato un video con le testimonianze di ex studenti, oggi inseriti nel mondo del lavoro, che hanno raccontato esperienze e progetti sviluppati durante il biennio: dai progetti alle iniziative dedicate alla Giornata del Made in Italy, fino alle collaborazioni internazionali e ai viaggi di studio in Francia e Belgio.

La direttrice dell’ITS TAM, Silvia Moglia, ha infine ripercorso le principali attività e i progetti che hanno caratterizzato gli ultimi anni: le collaborazioni con le imprese del territorio, i progetti di design e sostenibilità, le esperienze Erasmus e le nuove sinergie con università e centri di ricerca. Ha ringraziato docenti e tutor per il lavoro quotidiano e ha invitato i diplomati a «fare rete, condividere competenze e portare avanti con passione i valori del Made in Italy».

La serata si è conclusa con la consegna dei diplomi e un lungo applauso per i protagonisti di un percorso che si conferma funzionale: "Biella dimostra che la tradizione può ancora essere un motore di futuro: dove la competenza diventa mestiere, l’eccellenza si rinnova e il Made in Italy continua a nascere, ogni giorno, dalle mani dei giovani."