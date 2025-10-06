Prevenzione reati: i Carabinieri di Occhieppo Superiore incontrano la cittadinanza per la sicurezza FOTO

Proseguono gli incontri informativi sul territorio promossi dai Carabinieri della Stazione di Occhieppo Superiore (BI) per rafforzare la sicurezza e la prevenzione dei reati predatori, in particolare i furti in abitazione e le truffe. L'iniziativa mira a sensibilizzare la popolazione, fornendo consigli utili e pratici per difendersi dai malintenzionati e riconoscere situazioni di potenziale pericolo.

Le Finalità degli Incontri: Prevenzione e Collaborazione

L'obiettivo principale di questi incontri è duplice:

1. Prevenire i reati contro il patrimonio: Fornire ai cittadini, in particolare agli anziani considerati le vittime più vulnerabili, le "regole d'oro" per evitare di cadere nelle trappole delle truffe (sia a domicilio che telefoniche/online) e per adottare misure di sicurezza efficaci per proteggere la propria abitazione dai furti.

2. Rafforzare la collaborazione: Creare un momento di dialogo diretto tra la Forza dell'Ordine e la comunità.

I Carabinieri risponderanno a domande, raccoglieranno segnalazioni e solleciteranno la collaborazione attiva dei residenti, poiché la sicurezza urbana passa necessariamente attraverso la reciproca fiducia e l'immediata segnalazione di persone o situazioni sospette al numero unico di emergenza 112.

L'incontro è fondamentale per contrastare l'astuzia e la varietà dei metodi utilizzati dai truffatori, garantendo che ogni cittadino possa sentirsi più sicuro e informato.

Primo Incontro a Occhieppo Superiore: Già un Successo di Partecipazione Si è tenuto nella giornata odierna 6 ottobre 2025 il primo degli incontri in programma, presso Villa Mossa a Occhieppo Superiore. Hanno preso parte all'appuntamento circa 30 cittadini, dimostrando grande interesse e senso civico. Durante l'incontro sono stati trattati argomenti riguardanti varie tipologie di truffe, incluse quelle informatiche e i reati predatori in generale. I militari hanno posto agli ascoltatori esempi concreti, tra cui la nota truffa dello specchietto, e hanno fornito i consigli utili e le modalità di comportamento necessarie per prevenire tali reati e reagire in modo corretto in caso di necessità.

Calendario dei Prossimi Appuntamenti

La cittadinanza è invitata a partecipare ai prossimi incontri che si terranno nelle seguenti date e sedi:

• Lunedì 13 ottobre 2025: o Camburzano – Ore 10:00, presso la sede del Comune nella Sala Consiglio.

• Lunedì 20 ottobre 2025: o Pollone – Ore 16:00, presso Ex scuola elementare Pala Fenoglio in Piazza Delleani nr. 3 – Sala multimediale 1° piano.

• Giovedì 23 ottobre 2025: o Occhieppo Inferiore – Ore 10:00, presso il Comune nella Sala del Consiglio.

• Giovedì 13 novembre 2025: o Sordevolo – Ore 10:00, presso il Comune nella Sala del Consiglio.