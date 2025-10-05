Grande rimonta per Teens Basket Biella, a Lerici una grande vittoria

Il Teens Biella vince anche a Lerici e ha la meglio di nuovo dopo un tempo supplementare. L’overtime è oramai una costante per la formazione biellese così come la vittoria.

Ieri, sabato 4 ottobre, gli arancioni blù dopo una gara a dir poco combattuta, hanno portato a casa altri due punti letteralmente strappati dalle mai di Lerici. I liguri, a meno di 3 minuti dalla fine dei tempi regolamentari, erano avanti di 7 punti (77-70), poi lo staff tecnico ha calato sul parquet la difesa a zona che ha “girato” letteralmente la partita permettendo così ai biellesi di riprenderla e portarla al supplementare.

L’overtime è quindi diventato terra di conquista per i ragazzi di Martinotti che, grazie al parziale di 9-7, hanno messo il punto finale di una partita non adatta ai deboli di cuore. Grande orgoglio e felicità alla fine della gara, con i ragazzi e lo staff che nel cerchio di centrocampo possono festeggiare prima di far ritorno dalla lunghissima trasferta spezzina.

Ora due giorni di riposo per ricaricare le batterie e prepararsi al meglio per la prossima partita, di nuovo in trasferta in quel di Chieri domenica prossima alle 18.