A Graglia tutte le religioni in dialogo per la pace

Domani, domenica 5 ottobre, alla presenza delle autorità civili e militari, si svolgerà al Santuario di Graglia la sesta edizione della “ Giornata della Fratellanza e della Pace”. La manifestazione si svolgerà all’interno della Basilica.

Nella mattinata, interverranno i responsabili delle principali religioni che operano sul territorio. Ebrei, buddhisti, cristiani, musulmani descriveranno le loro realtà e illustreranno le motivazioni che hanno portato alla creazione del Forum delle religioni a Biella, nato per essere al servizio della popolazione in uno spirito di unità e concordia.

Nel pomeriggio i rappresentanti di alcune delle organizzazioni che operano da anni nel sociale, come ad esempio Neve Shalom e la comunità di Sant’Egidio,e nel dialogo culturale, come la Comunità di Bose e il Comitato Interfedi di Torino, si confronteranno su come sia possibile e sempre più necessario “ Vivere la fratellanza”. Un tema che risuona nei cuori della gente e deve essere sviluppato da tutti se vogliamo che l’umanità vada verso un futuro migliore. Un concerto per la Pace, tenuto dal quartetto d’archi Chromatic Chamber Orchestra concluderà la manifestazione

Programma

11,30 – Scopi e iniziative del Forum delle religioni a Biella

Interverranno i rappresentanti delle Tradizioni Ebraica, Buddhista, Cristiana, Musulmana.

13,00 – Pranzo al Ristorante del Santuario

15,00 -- Tavola rotonda sul tema “ Vivere la fratellanza”

Relatori: Maria Angela Fantozzi del Direttivo di Neve Shalom.

Paolo Lizzi della Comunità di Sant’Egidio, sede di Novara.

Valentino Castellani presidente del Comitato interfedi di Torino

Mohamed Es Saket del Forum delle religioni a Biella

Guido Dotti della Comunità di Bose

16,30—Concerto per la Pace , eseguito dal quartetto d’archi Chromatic Chamber Orchestra

17,30 - Commiato