Edizione 2025: vincitori di Premio +bellezza in Valle, Maiser Serramenti e Villa Magnani FOTO

Giornata di premiazioni oggi sabato 4 ottobre a Palazzo Ferrero, dove si è tenuta la cerimonia conclusiva della sesta edizione del Premio +bellezza in Valle, promosso dal Rotary Club di Valle Mosso, in collaborazione con la Fondazione BIellezza. Erano 10 i finalisti selezionati dalla giuria del Premio +bellezza in Valle per l’edizione 2025, cinque per la sezione Ambiente e cinque per la sezione Edilizia. E a vincere sono stati rispettivamente:

Per la sezione edilizia:

• Showroom Maiser Serramenti - (Biella)

L’ex sede della tipografia Arti Grafiche Ramella, abbandonata da vent’anni, è tornata a vivere grazie a Maiser Serramenti. Oggi è uno spazio multifunzionale che ospita uffici, showroom, sala eventi e aree ristoro, con un progetto che unisce recupero storico, tecnologie innovative e impatto sociale. L’intervento reintegra l’edificio nel tessuto urbano e ne custodisce la memoria grazie al recupero degli arredi e macchinari originali.

Per la sezione Ambiente:

• Villa Magnani – Recupero del parco storico (Campiglia Cervo)

Restauro e valorizzazione del parco ottocentesco dei Fratelli Roda, con l’obiettivo di restituire un giardino privato alla comunità attraverso aperture estive. Un intervento che coniuga tutela del verde storico e accoglienza culturale.

Destinatari dei Premi Speciali REDA e SELLALAB, sono stati invece rispettivamente Mariella Biollino – Associazione Turistica Pro Loco Candelo, e l'Antico Forno Massera.