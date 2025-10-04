Il Biellese in e-bike, sui sentieri d'autunno: fra le sette fontane e la Galleria di Rosazza FOTO

Il Biellese in e-bike, sui sentieri d'autunno: fra le sette fontane e la Galleria di Rosazza

Con l’arrivo dell’autunno, le montagne biellesi si accendono di colori e offrono atmosfere ideali per vivere la natura in sella a una eBike. Tra i tracciati consigliati agli appassionati, Franco Bonavigo, tester di percorso di eBike Biella, ha recentemente illustrato un itinerario che unisce paesaggi suggestivi e un allenamento alla portata di molti.

La partenza avviene lungo il Tracciolino, con salita attraverso San Grato fino a raggiungere le Sette Fontane (1.535 metri). Da qui si prosegue verso l’Alpetto Superiore (1.488 metri), punto panoramico che apre la vista sulle vallate.

Il percorso continua in traverso, dirigendosi alla centralina meteo, situata sopra le cosiddette “vellette del Tracciolino”. Un tratto apparentemente semplice, ma che richiede attenzione: come ricorda lo stesso Bonavigo, è proprio quando ci si rilassa, convinti di non avere difficoltà, che le cadute sono in agguato.

Dopo questa sezione, il tracciato conduce al Santuario di Oropa, da cui si affronta la salita verso la Galleria. La discesa finale porta infine a Rosazza, chiudendo un anello che regala panorami, natura e soddisfazione sportiva.

Distanza: 51,94 km

Dislivello positivo: 1.584 metri

Tempo di percorrenza: circa 4 ore e 27 minuti

<figure class="image"> </figure>Un itinerario impegnativo ma accessibile, soprattutto se affrontato con la modalità “Eco”.

La filosofia di eBike Biella è semplice: avvicinare sempre più persone al piacere del pedalare in natura. Per questo ogni uscita è gratuita e, per chi non possiede una eBike, l’organizzazione mette a disposizione i mezzi necessari.

In più, per ogni esperienza viene realizzato un ricordo speciale: foto e video montati e pubblicati sui social dei partecipanti, a testimonianza di una giornata unica vissuta tra sport, natura e condivisione.