Medaglie, ottimi risultati e gran spirito di squadra per il Valdigne Triathlon FOTO

A Cervia nella stupenda location della località romagnola con arrivo sul Lungomare Grazia Deledda già teatro di numerose importanti manifestazioni di ciclismo, triathlon e altri sport, si sono disputati sabato e domenica i Campionati Italiani Assoluti e di Categoria di Triathlon Sprint, di Staffetta 2+2 e di Coppa Crono di Triathlon Sprint a Squadre.

Grandissima la partecipazione di atleti provenienti da ogni parte d’Italia, circa 3.000 gli iscritti, numeri veramente positivi per la Federazione Italiana Triathlon. La due giorni è stata gestita in maniera impeccabile da due Speaker che, come al solito, hanno dato brio e passione all’evento, Fabio D’Annunzio e Dario “Daddo” Nardone.

Venerdì sera presso il Fantini Club è stato presentato dall’autore, il Coach IronMan Stefano Massa e da “Daddo” Nardone il libro “TRIATHLON BUSINESS LIFE, STILE DI VITA E METODO DA CAMPIONE”, nella presentazione di fronte ad un folto numero di atleti e di tecnici del settore e via streaming l’autore ha raccontato la sua pluriennale esperienza di Atleta e di Coach nel mondo della Triplice che ha condensato nell’imperdibile volume dedicato all’affascinante disciplina.

Sabato nella gara di Campionato Italiano di Triathlon Sprint Assoluto e U23 (su distanza 750m-20km-5km), al femminile prestazione top per la lecchese Carlotta Bonacina, 9° al traguardo. Molto buona la gara della monzese Laura Ceddia, che con una gran run finale ha conquistato il 17° posto finale assoluto e l’8° tra le U23, ottimi risultati per la varesina Erica Maculan, la friulana Alice Riebler, la giovane torinese Alice Ventre (argento tra le YB) e per Zoe Orsolini, Francesca Crestani, Rachele Laschi, Matilde Salati, Matilde Dal Mas, Erica Pordenon, Asia Baistrocchi e Fosca Boldrocchi.

Al maschile ancora una gara di alto lignaggio per il lecchese Andrea Balestreri, 9° (8° tra gli U23), seguito con ottime gare da Thomas Previtali, Ivan Cappelli, Marco Balestreri, Giacomo Mazzolin, Giacomo Frassati, Leonardo Allegri, Thomas Burr, Daniele Castelli, Enea Demarchi e Francesco Strada.

Nella gara del pomeriggio di Campionato Italiano che assegnava tra gli Age Group gli ambiti Titoli Italiani di Categoria, grandi soddisfazioni per il Team verde-turchese-oro. In campo femminile Oro tra le M3 per la novarese Monica Cibin seguita con l’argento dalla biellese Alessandra Degiugno. Buoni piazzamenti per la biellese Federica Stangalino e la vigevanese Nadia Goldoni. Al maschile si registra un altro podio assoluto per il casalese Edoardo Mazzucco, 2° assoluto e argento tra gli S1. Ottimo, sempre tra i migliori, il biellese Marco Schiapparelli, 6° tra gli M2, gare positive e piazzamenti per Flavio Filippi, Lorenzo Gatti, Andrea Pirana, Sergio Costa, Jacopo Pagliarin, Coach Stefano Massa, Marco Sabbatini, Sergio Pordenon, Gabriele Zanetti, Stefano Interlandi e Alberto Belli. Ancora un oro tra gli M8 per il romagnolo Michele Vanzi.

Domenica 28 settembre si sono disputati i Campionati Italiani di Staffetta Mista 2+2 e di Coppa Crono di Triathlon Sprint. Valdigne Triathlon ha schierato ben 6 Staffette Miste e 5 Team di Coppa Crono che hanno consentito a ben 37 atleti di calcare il campo gara dei Campionati Italiani. Nel Campionato Italiano di Staffette 2+2 (ogni atleta doveva percorrere a staffetta 300m-5km-1,5km), grande prestazione della Staffetta composta da Riebler, Allegri, Maculan, Balestreri Marco che ha conquistato uno stupendo 5° posto, seguita a pochissimi secondi dalla staffetta composta da Bonacina, Balestreri Andrea, Ceddia, Previtali, 6°

Molto positive le altre staffette composte da: Orsolini, Frassati, Crestani, MAzzolin (10°); Laschi, Castelli, Salati, Burr (16°); Ventre, Strada, Pordenon, Demarchi (21°); Baistrocchi, Gatti, Boldrocchi, Filippi (40°). Un particolare plauso in particolar modo ai giovanissimi che hanno dato tutto in questa gara veramente spettacolare dando anche riscontri cronometrici di tutto rispetto.

In Coppa Crono femminile su distanza Sprint (750m-20km-5km) il Team composto da Cibin, Dal Mas e Pucciarelli ha conquistato uno strepitoso Titolo Italiano con una gara perfetta, buona gara dell’altro Team femminile che ha conquistato il 39° posto con Degiugno, Stangalino e Zorzolo. Tra gli uomini prova di altissimo livello, terzo posto assoluto, per il Team composto da Cappelli, Mazzucco e Barison, tra le tantissime squadre presenti (quasi 300) bella prova di Schiapparelli, Costa, Massa e Pirana, e del Team composto da Belli, Interlandi e Vanzi. Grande la soddisfazione per Valdigne Triathlon la conquista di un oro e un bronzo in questa bellissima competizione.

Nella due giorni di Cervia, Valdigne Triathlon e molti dei suoi Atleti hanno avuto la grande soddisfazione di essere premiati per i risultati della stagione 2024 e 2025. Il Team verde-turchese-oro è stato premiato per il Secondo posto assoluto per il Trofeo Age Group 2024 e per il Terzo posto assoluto nel Circuito Triathlon 2025! Ancora dei risultati strepitosi per Valdigne Triathlon! Sono stati premiati, per i risultati della stagione 2024: Marco Barison oro S2 SuperRank; Marco Schiapparelli argento SuperRank; Michele Vanzi oro SuperRank M8; Sara Speroni argento SuperRank M1; Tiziana Squizzato oro 50/54 Mondiali PowerMan Zofingen.

Dopo la tappa con le gare romagnole la classifica del Campionato Italiano di Società 2025, partecipato da oltre 500 Team italiani, vede ancora i colori di Valdigne Triathlon in testa (27.072 punti) su K3 Cremona (26.625 punti) e Cus Pro Patria Milano (24.448) in una volata finale combattutissima che rende estremamente appassionante questa bellissima sfida sportiva, in un Campionato che mai si era deciso sul filo di lana. Ora il focus degli atleti e degli appassionati di Triathlon si sposta sulle ultime gare di stagione giovanili e Age Group.