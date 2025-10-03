Un compleanno speciale: i 100 anni di Giuseppina Vaglio Ostina

Domenica 21 settembre Giuseppina (Pina) Vaglio Ostina ha compiuto 100 anni. Giuseppina è nata a Pettinengo, è vissuta a Callabiana e ora è domiciliata alla Casa di Riposo Frassati di Pollone. E' stata per dieci anni, fin dalla nascita della Fondazione Maria Bonino, la sua “imbustatrice ufficiale”.

Tutte le newsletter cartacee semestrali e gli inviti agli incontri annuali passavano dalle sue mani: un lavoro che svolgeva con dedizione, senza fermarsi finché l’ultima busta non fosse pronta per la spedizione.

La sua storia è simbolo dello spirito che anima la Fondazione: ideali che non invecchiano, che restano giovani per sempre.

Se “la vita è la realizzazione del sogno della giovinezza”, con gesti semplici ma convinti possiamo far fiorire grandi cose dalla nostra vita a qualunque età.

Grazie Pina e auguri dalla Fondazione Maria Bonino.