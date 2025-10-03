Basket, Teens in trasferta a Lerici

A soli 4 giorni dalla vittoriosa partita di martedì scorso, domani, il Teens sarà impegnato nella trasferta più lunga della stagione a Lerici.

I padroni di casa della US GINO LANDINI sono reduci dalla vittoria nella prima giornata a Torino contro la ASD 5 PARI.

Gli spezzini sono una squadra difficile da affrontare perché molto fisica e “mestierante”, come si dice in gergo, ma il Teens è pronto a vendere cara la pelle e cercare di portare a Biella i 2 punti bissando così la vittoria di martedì scorso.

Sacrificio, dedizione, pazienza e tranquillità gli ingredienti necessari.

Tutti gli effettivi a disposizione dello staff biellese per la palla a due di sabato 4 ottobre alle ore 20:30.