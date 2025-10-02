Un campione senza età: Fornasier trionfa a Città della Pieve

Un ritorno da applausi quello di Danilo Fornasier, che a 72 anni è campione italiano nella divisione longbow ai Campionati Italiani di Tiro di Campagna 2025, disputati lo scorso fine settimana a Città della Pieve.

Fornasier, portacolori degli Arcieri delle Alpi, ha superato in finale Marco Ambrosi (Sagitta Arcieri Pesaro) con il punteggio di 50-46, conquistando così il suo secondo titolo nazionale longbow dopo quello del 2015. Il bronzo è andato al compagno di squadra Enzo Lazzaroni, vincitore su Paolo Baldini (Arcieri Tigullio).

Ex campione italiano (2014, 2015, 2016) e campione europeo nella specialità 3D, Fornasier aveva deciso di prendersi una pausa per perfezionare la tecnica. Quest’anno ha già festeggiato i titoli regionali 3D e campagna, coronando la stagione con il tricolore.

Residente a Veglio, l’arciere biellese continua ad allenarsi con costanza a casa propria, dimostrando come il tiro con l’arco sia una disciplina aperta a tutte le età. Negli anni ha anche collaborato con gli Arcieri del Sesia e con l’Associazione Ciechi di Biella per avviare nuovi arcieri, oltre a contribuire alla scrittura di un testo tecnico sul tiro con arco. Ora il suo obiettivo è rientrare in Nazionale per i Mondiali negli Stati Uniti del 2026.

La manifestazione, organizzata dagli Arcieri Barbacane Città della Pieve, ha portato in Umbria 464 arcieri di 160 società. Dopo qualifiche ed eliminatorie, le finali disputate nel centro storico hanno assegnato i titoli italiani individuali e a squadre nelle varie divisioni.

Arco nudo: oro a Giuseppe Seimandi (Fiamme Azzurre) e Cinzia Noziglia (Fiamme Oro).

Ricurvo: vincono Matteo Borsani (Fiamme Gialle) e Giada Doretto (Malin Archery Team).

Compound: conferme per Marco Bruno (Fiamme Azzurre) e Francesca Aloisi (Arcieri Iuvenilia).

Per le squadre, successo agli Arcieri delle Alpi al maschile e agli Arcieri Tigullio al femminile.

Nel femminile, la vittoria è andata a Laura Canale (Arcieri Lodigiani), che ha superato la campionessa uscente Maria Cristina Giorgetti (Sagitta Arcieri Pesaro) 35-32. Bronzo per Iuana Bassi (Arcieri Tigullio).

Nel mixed team si sono imposti gli Arcieri delle Alpi (Giordano, Lazzaroni), davanti agli Arcieri Tigullio (Bassi, Baldini).