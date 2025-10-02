Biella, tre giorni di mobilitazioni per Gaza: domani lo sciopero generale nazionale

Biella e tutta Italia si preparano a tre giorni di intense manifestazioni e momenti di mobilitazione civile, in solidarietà con il popolo palestinese e in difesa dei valori costituzionali. Le iniziative, coordinate dal Coordinamento Biellese per la Palestina Libera, culmineranno venerdì 3 ottobre con lo sciopero generale nazionale, proclamato da CGIL, USB e SI COBAS, che interesserà l’intera giornata in tutti i settori pubblici e privati.

La protesta trae origine dall’attacco contro le navi civili della Flotilla, a bordo delle quali si trovavano anche cittadini italiani impegnati in un’azione umanitaria. “Si tratta di un fatto di gravità estrema – sottolinea Lorenzo Boffa, segretario generale CGIL di Biella – un crimine contro persone inermi e un colpo inferto all’ordine costituzionale che impedisce gesti di solidarietà verso il popolo palestinese sottoposto a una vera e propria operazione di genocidio. È altrettanto grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque internazionali, violando i principi della nostra Costituzione”.

Il programma delle iniziative biellesi

Mercoledì 1 ottobre – alle ore 17.30 si è svolto un presidio presso i Giardini Zumaglini.

Giovedì 2 ottobre – nuovo presidio alle ore 17.30 ai Giardini Zumaglini. In serata, alle ore 21.00, l’Ospedale degli Infermi di Ponderano ospiterà il flash mob nazionale “Luci sulla Palestina”, iniziativa che ha coinvolto simbolicamente 100 ospedali in tutta Italia. Con torce elettriche, lampade e lumini, saranno letti i nomi dei 1.677 operatori sanitari uccisi a Gaza, rendendo omaggio a chi ha perso la vita durante il conflitto. “Rafforziamo il legame tra il mondo sanitario italiano e i colleghi palestinesi caduti in guerra.”

Venerdì 3 ottobre – giornata clou con lo sciopero generale nazionale, che interesserà tutte le categorie. A Biella, appuntamento alle ore 17.30 ai Giardini Zumaglini per un presidio cittadino.

Sciopero generale: garantite solo le urgenze sanitarie

L’ASL di Biella ha comunicato che nella giornata di venerdì 3 ottobre potrebbero non essere garantite le prestazioni ordinarie, mentre saranno assicurati i servizi di urgenza ed emergenza, come previsto dalle regolamentazioni di settore.