Ottimo esordio per le atlete della Rhythmic School FOTO

Weekend impegnativo e di grande soddisfazione per le atlete della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya, in gara sabato e domenica presso il nuovo e funzionale Pala 200 di Settimo Torinese.

Struttura nella quale si sono svolte le prove regionali di ginnastica Ritmica Gold di specialità e Silver LD. Quattro le ginnaste impegnate a tenere alto il vessillo della Rhythmic School, tre nel campionato Gold: Giulia Sapino, Ginevra Bravaccino ed Elena Pavanetto ed una nel campionato Silver LD: Martina Brocchi. Il bottino di medaglie più considerevole è stato conquistato da Ginevra Bravaccino, in gara nella categoria Junior 1 (anno 2011), dove ha ottenuto l’oro al cerchio ed il bronzo alle clavette.

Non da meno, Elena Pavanetto, in pedana anch’essa fra le junior 1, dove si è classificata seconda alla palla e terza al nastro. Ha gareggiato nella categoria senior 1 (anno 2009) Giulia Sapino, salita sul terzo gradino del podio con l’esercizio al nastro e completando la sua performance con un settimo posto al cerchio. Nel campionato Silver LD, dove a differenza della gara Gold di specialità, la classifica viene stilata sommando le valutazioni dei risultati ottenuti nei due esercizi presentati; a rappresentare la Rhythmic School è stata Martina Brocchi classificatasi quinta con il terzo punteggio nel cerchio ed il quarto nelle clavette.

Hanno seguito le atlete in campo gara le tecniche Arianna Prete e Mariia Nikitchuk che commentano la prova delle loro assistite: “Le nostre atlete hanno gareggiato con determinazione e con un buon approccio mentale, siamo però alla prima gara dopo la pausa estiva, per cui qualche esercizio è stato eseguito correttamente, mentre altri hanno evidenziato qualche sbavatura. Siamo comunque soddisfatte dei risultati conseguiti, occorre ora cercare di migliorare le piccole imperfezioni riscontrate dalla giuria e rendere gli esercizi ancora più performanti ed automatizzati. In previsione soprattutto della prossima prova del campionato che sarà la prova di Zona Tecnica 1, che vedrà impegnate, oltre alle atlete piemontesi e valdostane anche le lombarde e le liguri; manifestazione che, tra l’altro, si disputerà presso il Palazzetto dello sport di Candelo organizzata dalla nostra società da venerdì 17 a domenica 19 ottobre”.

Sono ripresi anche tutti i corsi, per le bimbe dai 4 anni in poi, di avvicinamento alla Ginnastica Ritmica, alla danza classica e di motricità per gli adulti organizzati dalla Rhythmic School, in collaborazione con l’amministrazione comunale questi ultimi, ospitati presso il palasport di Candelo.