"Cantieri di lavoro Over 58": Mottalciata investe sulla comunità

Il Comune di Mottalciata è stato selezionato tra i vincitori del bando regionale “Cantieri di lavoro Over 58”, promosso dalla Regione Piemonte e dedicato a chi ha superato i 58 anni, ma non ha ancora maturato i requisiti per la pensione e si trova senza occupazione.

Il progetto, finanziato dalla Regione e integrato con risorse comunali, prevede l’inserimento di una persona che si occuperà della cura del verde pubblico e di piccoli interventi di manutenzione sul territorio. L’iniziativa durerà un anno e prenderà avvio entro la fine di ottobre.

Chi verrà selezionato lavorerà 30 ore a settimana, dal lunedì al venerdì, ricevendo un’indennità giornaliera di 35,31 euro, con tredicesima, buoni pasto mensili da 60 euro e versamento dei contributi. Si tratta di un’attività che unisce sostegno economico, inclusione sociale e servizi utili alla comunità.

Le domande di partecipazione possono essere presentate entro l’8 ottobre 2025 tramite il modulo scaricabile dal sito del Comune o ritirabile presso l’Ufficio Protocollo. Potranno partecipare le persone disoccupate over 58, residenti in Piemonte da almeno un anno e iscritte al Centro per l’Impiego di Biella.

Il Sindaco, Teresa Ottino, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa:

"Siamo molto soddisfatti di aver partecipato, per il primo anno, al bando regionale Over 58, e di essere risultati tra i Comuni vincitori. Un risultato che conferma l’attenzione della nostra Amministrazione verso le politiche attive del lavoro e verso le fasce più fragili della popolazione. Il progetto ci consente di inserire una figura importante per il nostro territorio, destinata alla manutenzione del verde pubblico e a piccoli lavori di manutenzione, rispondendo così a un’esigenza concreta del Comune. Si tratta di un’iniziativa di grande valore anche sul piano sociale: il bando è rivolto a persone con più di 58 anni che, pur non avendo ancora maturato i requisiti per la pensione, si trovano fuori dal mondo del lavoro e in difficoltà a ricollocarsi. Non si tratta esclusivamente di cittadini residenti: l'iniziativa è infatti aperta anche a persone esterne al Comune, selezionate secondo i criteri previsti dal bando regionale. Oltre al contributo messo a disposizione dalla Regione, abbiamo deciso come Amministrazione di integrare l’indennità prevista con risorse comunali aggiuntive e benefit dedicati, per offrire una maggiore dignità e riconoscimento a chi partecipa al progetto. Crediamo fortemente nel valore di queste opportunità, che uniscono inclusione, utilità sociale e sostegno concreto, e continueremo a investire su progetti capaci di generare impatto positivo per tutta la comunità."