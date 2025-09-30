A Coggiola la cittadella dello sport sarà presto realtà con campi da tennis, padel e pickleball

Siamo alle battute finali. Ancora poche settimane di attesa e a Coggiola nascerà la cittadella dello sport con attività rivolte ai più giovani e a tutte le fasce d'età. A darne notizia, ad oltre un anno dall'annuncio, il sindaco Paolo Setti: “Siamo in dirittura d'arrivo, a fine ottobre si concluderanno i lavori di un progetto che ha proprio l'obiettivo di rivalorizzare e riqualificare tutta l'area sportiva situata tra via Mazzini e Bruno Buozzi. È un'iniziativa importante su cui l'amministrazione crede fermamente. La fine dei cantieri è prevista per la fine del mese di ottobre”.

Qui, sorgeranno spazi dedicati alle diverse discipline sportive, come il tennis, il pickleball, il padel e il calcio, con tanto di parcheggio per gli utenti. Simili pratiche verranno promosse anche in ambito scolastico per favorire la motricità e la mobilità delle nuove generazioni. Per questo intervento, come riportato in un precedente articolo, il Comune aveva aperto un mutuo con il Credito Sportivo da oltre 200mila euro. “Sono in corso valutazioni per l'opera di sostituzione del manto erboso del campo da calcio con uno in sintetico – sottolinea il primo cittadino - È uno degli obiettivi di questa amministrazione, ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime settimane”.