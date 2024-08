A Coggiola una cittadella dello sport: in arrivo nuovi campi da tennis, padel e pickleball

Presto a Coggiola sorgerà una cittadella dello sport con campi in sintetico e attività rivolte a più giovani. È il progetto messo in campo dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Setti per rivalorizzare e riqualificare tutta l'area sportiva situata tra via Mazzini e Bruno Buozzi.

A cominciare proprio dagli spazi dedicati alla disciplina del tennis. “Una zona acquisita recentemente dal Comune – racconta il primo cittadino – L'idea è di passare da un terreno naturale ad uno in sintetico per utilizzarlo tutti i mesi dell'anno”. Il vicino campo di bocce, invece, ospiterà il pickleball. “Era in disuso da anni – sottolinea Setti – Ora, servirà per praticare uno degli sport più in voga del momento. Verrà promosso anche in ambito scolastico: è un'attività divertente e dinamica, che favorisce la motricità delle nuove generazioni”.

Accanto a queste postazioni, prenderà vita anche un'area coperta dedicata al padel, con tanto di parcheggio per gli utenti. “Al Tennis Club Coggiola spetterà il compito di gestire il primo campo – annuncia Setti - Per padel e pickleball sono in corso valutazioni su chi affidarlo, ci sono alcune richieste sul tavolo ma nulla è ancora deciso”. Nel mese di settembre verranno affidati i lavori per la realizzazione di queste opere. “Contiamo di concluderle nell'arco di 2-3 mesi – spiega il sindaco – Per questo intervento, il Comune ha aperto un mutuo con il Credito Sportivo da oltre 200mila euro”.

Infine, ci sono piani importanti anche per il campo da calcio. “L'intenzione – confida Setti – è di sostituire il manto erboso con quello in sintetico e cambiare l'impianto di illuminazione con luci a led. Parliamo di una cifra che supera i 400mila euro. Siamo in cerca dei fondi necessari per dar vita a questo progetto”.