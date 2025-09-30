Vigliano, il Teatro Erios torna in musica con un grande concerto

Sabato 4 ottobre, alle 21, il teatro Erios di Vigliano Biellese, dopo un corposo intervento di riqualificazione strutturale e impiantistica, riapre al pubblico.
L'amministrazione comunale, con l'Associazione Progetto Erios, ha voluto festeggiare questa attesa occasione con un concerto con i grandi classici della musica internazionale e italiana.
A proporli la Erios Jazz Orchestra. L'evento segna l'inizio di una nuova stagione per il teatro, che ospiterà nel periodo ottobre/maggio numerosi appuntamenti di prosa, danza e musica. L'ingresso è gratuito con offerta libera.