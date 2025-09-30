Cinzia Rossetti porta il teatro a Biella: al via i nuovi corsi per bambini, ragazzi e adulti a prezzi molto convenienti! FOTO

Cinzia Rossetti porta il teatro a Biella: al via i nuovi corsi per bambini, ragazzi e adulti a prezzi molto convenienti!

Il palcoscenico si apre a Biella con i nuovi corsi di teatro guidati da Cinzia Rossetti, attrice e formatrice di lunga esperienza, presso la Università Popolare Biellese (via Delleani 33).

Un’opportunità preziosa per chi desidera avvicinarsi al mondo del teatro o approfondirne la pratica: bambini, ragazzi e adulti sono invitati a partecipare a un percorso formativo coinvolgente, pensato per valorizzare ogni partecipante a livello artistico, personale e relazionale.

Il teatro è molto più di una semplice arte: è un viaggio verso la scoperta di sé e degli altri.

Troverai un ambiente accogliente e stimolante dove ogni partecipante potrà:

- Sviluppare l'autostima: attraverso specifici esercizi di improvvisazione ed il palcoscenico, impari a credere in te stesso e nelle tue capacità;

- Favorire la socializzazione: incontrerai persone nuove e creerai amicizie durature e significative;

- Costruire comunità: il teatro ci unisce, permettendoci di condividere esperienze e crescere insieme;

- Promuovere l’autoaffermazione: esprimi le tue emozioni e idee in un ambiente sicuro e supportivo;

- Raggiungere l’autorealizzazione: scopri il tuo talento unico e sviluppalo, trasformando i sogni in realtà.

Che tu sia un principiante o un attore esperto, Cinzia Rossetti ti guiderà in questo entusiasmante percorso, in un ambiente accogliente per tutti, guidati dalla sua passione e dalla sua competenza.

I corsisti troveranno uno spazio sicuro, inclusivo e stimolante, dove divertirsi, imparare e costruire relazioni autentiche, pensato per adattarsi alle esigenze di ciascuno.

Quando e dove

Le iscrizioni sono possibili presso la Università Popolare Biellese, a Biella (via Lorenzo Delleani 33), mentre i corsi si terranno nelle aule dell'itis con inizio nei prossimi giorni, vedi tabella del programma. I posti sono limitati: è consigliata la prenotazione anticipata