Racing Team Riverosse: finale col botto a Valdilana, i risultati FOTO

Domenica 28 settembre 2025 si è chiusa la stagione di cross country giovanile per i Giovanissimi del Racing Team Riverosse, impegnati nell’8° Trofeo Luca Bonino in Caulera, Trivero - Valdilana.

Una gara tra le più impegnative del calendario piemontese, resa ancora più ardua dalle forti piogge dei giorni precedenti che hanno reso il tracciato scivoloso e ricco di insidie. Nonostante ciò, gli atleti del team hanno saputo distinguersi, dimostrando grinta e capacità tecniche in tutte le categorie.

La giornata si è conclusa con un successo di squadra: grazie alla numerosa e brillante partecipazione, il Racing Team Riverosse ha conquistato il Trofeo Luca Bonino, riconoscimento destinato alla società meglio classificata.

I risultati individuali

G1: Valente Pietro 1° classificato

G2: Mastrapasqua Simone 2°, Fois Alberto 3°, Zaccagnino Diego 10°

G3: Mastroeni Aharon 10°

G4: Comazzo Andrea 1°, Dalla Vecchia Leonardo 2°, Guarino Francesco 3°, Zumella Leonardo 7°, Racca Pietro 12°

G5: Toniolo Amelia 2ª, Masieri Matteo 7°, Milesi Ludovico 8°

G6: Bassan Linda 2ª, Muzzolu Riccardo 10°, Bona Nino Wayan 13°, Ramella Pollone Lorenzo 15°

Portacolori Riverossine: Toniolo Agata e Mastrapasqua Giorgia.

Una stagione da incorniciare

Con questa prestazione, il Racing Team Riverosse chiude una stagione ricca di soddisfazioni, confermandosi tra le realtà più solide del panorama giovanile piemontese. L’impegno degli atleti e il sostegno della società hanno permesso di raggiungere un risultato corale che premia passione, sacrificio e spirito di squadra.