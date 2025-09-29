Morte Carlo Barberis Canonico, Pichetto: “Scompare amico e innovatore”

“Con Carlo Barberis Canonico scompare un amico e una figura importante dell’imprenditoria biellese. È stato un innovatore, capace di dare lustro al territorio e di contribuire all’eccellenza nazionale del settore tessile, di cui è stato una primaria espressione. Alla famiglia rivolgo le mie più sentite condoglianze”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.