Morte Carlo Barberis Canonico, Pichetto: “Scompare amico e innovatore”

“Con Carlo Barberis Canonico scompare un amico e una figura importante dell’imprenditoria biellese. È stato un innovatore, capace di dare lustro al territorio e di contribuire all’eccellenza nazionale del settore tessile, di cui è stato una primaria espressione. Alla famiglia rivolgo le mie più sentite condoglianze”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.
In Breve
lunedì 29 settembre
domenica 28 settembre
sabato 27 settembre
venerdì 26 settembre
giovedì 25 settembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Calcio, cambio in panchina alla Fulgor Chiavazzese: via Virga, arriva Albertini
Le strade tra la Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo e Valerio Virga si separano. Il tecnico non...