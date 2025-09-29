 / ECONOMIA

ECONOMIA | 29 settembre 2025, 15:30

Morte Carlo Barberis Canonico, Pichetto: “Scompare amico e innovatore”

barberis canonico

Morte Carlo Barberis Canonico, Pichetto: “Scompare amico e innovatore”

“Con Carlo Barberis Canonico scompare un amico e una figura importante dell’imprenditoria biellese. È stato un innovatore, capace di dare lustro al territorio e di contribuire all’eccellenza nazionale del settore tessile, di cui è stato una primaria espressione. Alla famiglia rivolgo le mie più sentite condoglianze”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.

News collegate:
 L'addio di Biella a Carlo Barberis Canonico - 29-09-25 13:00

c. s. uff. stampa Pichetto g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore