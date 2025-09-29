L'addio di Biella a Carlo Barberis Canonico

E' mancato Carlo Barberis Canonico, imprenditore alla guida del lanificio e filatura di famiglia e, in seguito, fondatore dell'azienda Pratrivero. Fu sua l'intuizione del passaggio alla produzione di tessuto non tessuto, negli anni Ottanta, da cui nacque l'impresa oggi portata avanti dai figli Sergio e Paolo, che è l'attuale presidente Uib.

Carlo Barberis Canonico fu vice presidente e tesoriere dell'Unione Industriale Biellese dal 1979 al 1982, con la presidenza di Paolo Botto Poala, accanto a Giulio Barberis Canonico ed Enrico Strobino.

Pier Francesco Corcione, direttore generale dell'Unione Industriale Biellese, afferma: "Ci lascia un grande imprenditore che, con la sua vita e le sue scelte in azienda e per il territorio, ha saputo essere un esempio formidabile per le generazioni future. Come Unione Industriale Biellese ci stringiamo in questo difficile momento al nostro Presidente e a tutta la sua famiglia".