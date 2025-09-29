Biella, Palazzo Pella, cantiere fino a marzo 2026

L’Assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini, informa sull’avanzamento dei lavori di riqualificazione in corso presso Palazzo Pella, sede di importanti Uffici Comunali.

L’intervento, dal valore complessivo di € 1.950.000,00, rientra in un più ampio programma di rigenerazione urbana e miglioramento funzionale degli spazi pubblici. Di tale importo, € 1.745.399,87 sono oggetto di finanziamento a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), comprensivi della progettazione esecutiva, mentre € 204.600,13 sono a carico dell’Ente.

Obiettivi dell’intervento: Il progetto prevede un insieme coordinato di opere finalizzate a:

Ampliare e rendere più fruibili gli spazi interni

Migliorare la logistica e la sicurezza d’uso

Riqualificare la corte interna

Recuperare l’ex alloggio del custode al I piano del Settore Servizi alla Persona, trasformandolo in uffici

Intervenire su pavimentazioni e corridoi del Comando di Polizia Locale

Recuperare locali al piano seminterrato per uso sala riunioni

Rinnovare gli impianti elevatori e di riscaldamento

Stato dei lavori: Ad oggi, i lavori al piano seminterrato sono pressoché conclusi. Dal 23 settembre sono iniziati gli interventi di sostituzione dei due ascensori principali e la riqualificazione dell’ex alloggio del custode. Per consentire lo svolgimento delle opere in sicurezza, l’accesso alla struttura è temporaneamente dislocato su via Pajetta, anziché su via Tripoli.

Tempistiche: Essendo l’intervento finanziato in parte tramite fondi PNRR, la conclusione dei lavori è prevista entro marzo 2026, in linea con le scadenze programmatiche del Piano.

L’Amministrazione Comunale rinnova il proprio impegno per una città più accessibile, funzionale e moderna.