Biella, quasi conclusi i lavori da 2 milioni a Palazzo Pella: nuova vita per palestra e uffici FOTO

Il Comune di Biella sta completando in questi mesi un importante intervento di riqualificazione su Palazzo Pella, edificio storico che un tempo ospitava una scuola e che oggi si appresta a vivere una nuova stagione. Il progetto, del valore complessivo di 2 milioni di euro, e finanziato in parte con fondi del PNRR e cofinanziato dall’amministrazione comunale ed è seguito dall'architetto Volpe.

Il cuore degli interventi si concentra soprattutto nella parte interrata dell’edificio, dove si trova la palestra del convitto, rimasta inutilizzata per anni. Proprio in quello spazio, un tempo anche teatro dei saluti ai dipendenti in pensione durante l'amministrazione Barazzotto, verrà realizzata una nuova sala polifunzionale, pensata per accogliere riunioni, incontri o convegni. Accanto ad essa sorgeranno altre due sale, una più grande e una più piccola, la cui destinazione d’uso è ancora in fase di definizione.

"Nel frattempo - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini - si è lavorato anche sulla parte Nord del palazzo, dove sono stati riqualificati la scala principale e gli ambienti dedicati ai servizi sociali e al comando della Polizia Locale. Un altro nodo critico affrontato è quello degli ascensori: i due impianti, gemelli e ormai obsoleti, saranno completamente sostituiti e finalmente collegheranno anche il piano interrato, oltre ai livelli superiori. È previsto anche l’ammodernamento di un terzo ascensore situato sul retro dell’edificio".

Non mancano interventi strutturali e funzionali, come l’adeguamento dell’impianto antincendio e il miglioramento dell’efficienza energetica dell’intero complesso. "Una novità anche per la copertura della ex palestra - conclude l'assessore -, danneggiata anni fa da una violenta grandinata: al posto del vecchio policarbonato sono stati installati vetri, più resistenti e sicuri. Ora è uno spettacolo".

Palazzo Pella si prepara così a tornare a essere un luogo vivo e funzionale per la città, al servizio della comunità e delle istituzioni.