Biella: divieto di sosta in via Addis Abeba per lo scuolabus della Cerruti

Cambia la viabilità in via Addis Abeba per consentire il servizio navetta destinato ai bambini della scuola dell’infanzia Cerruti.
Con una nuova ordinanza, il Comune di Biella ha istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto scuolabus, sul lato Nord della via, adiacente alla caserma della Guardia di Finanza, di fronte all’edificio scolastico.
Il provvedimento sarà in vigore dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle 17.00, in conformità al calendario scolastico 2025/2026.
L’ordinanza diventerà esecutiva con la posa della prescritta segnaletica. La Polizia municipale e gli organi competenti avranno il compito di vigilare sul rispetto della disposizione.