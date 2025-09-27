Biella celebra la forza espressiva della Paper Art

Dal 25 ottobre al 14 dicembre 2025 il Lanificio Maurizio Sella ospiterà la mostra “CARTA. La forza espressiva della Paper Art”, a cura di Dina Pierallini ed Elena Bermond des Ambrois, prodotta da Fondazione Sella.

L’esposizione offre un panorama internazionale sulla scultura contemporanea in carta e legno, materiali che diventano metafora della condizione umana: resilienti e fragili, radicati nella memoria e proiettati verso il futuro.

Il progetto intreccia arte e storia locale: il percorso espositivo ricorda infatti il legame tra il Lanificio e la produzione della carta, che ebbe origine già nel Cinquecento quando Antonio Mondella fondò la cartiera sul torrente Cervo.

In mostra le opere di Christian Albarracín, Nicolas Bertoux, Caterina Crepax, Gabriel Giunta, Manuela Granziol, Emma Hardy, Flavia Robalo, Jennifer Taufer, Barbara Uccelli, Ufocinque, Bruno Walpoth e Xiruo Zhang & Boshuai Ren, artisti internazionali che reinterpretano la carta come linguaggio artistico contemporaneo.

“CARTA” prosegue il percorso di valorizzazione del Lanificio Maurizio Sella, dopo mostre dedicate a materiali come lana, seta e trame di vita, e si inserisce nel programma della Settimana della Cultura d’Impresa 2025 promossa da Confindustria e Museimpresa.

L’inaugurazione è prevista venerdì 24 ottobre alle ore 18.00. La mostra sarà visitabile con ingresso libero il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 18.00 e il martedì dalle 12.30 alle 14.30, presso la Sala Mostre Lanificio Maurizio Sella, via Corradino Sella 10, Biella.