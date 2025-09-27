Tollegno investe sulla sicurezza: Nuove scale certificate nel cimitero

Il Comune di Tollegno ha provveduto alla sostituzione delle vecchie scale presenti nel cimitero comunale con nuove attrezzature moderne e certificate, al fine di garantire maggiore sicurezza a tutti i cittadini.

Le scale precedenti, ormai vetuste e non più conformi agli standard di legge, sono state rimosse e sostituite con nuove strutture in alluminio, più leggere e realizzate secondo le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008). Le nuove scale, acquistate dalla ditta specializzata Cimit Service S.r.l., sono dotate di gradini antiscivolo, pianerottolo con guardacorpo, ruote per facilitarne lo spostamento e dispositivi di stabilità che ne assicurano un utilizzo sicuro e confortevole.

L’intervento ha previsto la fornitura di diverse tipologie di scale, con altezze calibrate per i vari padiglioni del cimitero, così da consentire l’accesso in sicurezza anche ai loculi posti nei livelli più alti.

«Si tratta di un investimento importante per la sicurezza dei cittadini e per la dignità del nostro cimitero – commenta il Sindaco di Tollegno –. L’uso di attrezzature certificate e moderne ci permette di offrire un servizio migliore, eliminando i rischi derivanti da strutture ormai obsolete. La cura e l’attenzione per questi luoghi, che custodiscono la memoria della nostra comunità, è un dovere che intendiamo perseguire con continuità».

Con questo intervento l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno a garantire la sicurezza, il decoro e la funzionalità degli spazi pubblici a servizio della cittadinanza.