Madonna del Piumin, da 25 anni a Bagneri. La lettera: “Grazie a tutti”

Riceviamo e pubblichiamo:

"Egregio Direttore,

la celebrazione dei 25 anni della Madonna del Piumin a Bagneri è stata un’occasione molto partecipata, che ha unito persone di generazioni e provenienze diverse in un clima di amicizia e comunità.

Non solo una ricorrenza, ma un momento di incontro che ha mostrato lo spirito di accoglienza che cerchiamo di coltivare nel borgo. Un ringraziamento particolare va ai 5 ex “ragazzi del Piumin”, che con la loro presenza hanno ricordato le origini di questo cammino; a don Giovanni Pedrolini, parroco a Bagneri negli anni ’60; al Coro Monte Mucrone, fedele da 25 anni a questa festa; a Giuseppe Simonetti, che con le sue parole ha portato memoria e poesia; al Comune di Muzzano (rappresentato dal Vice Sindaco Michele De Luca, poi raggiunto anche da Roberto Favario Sindaco) e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per il sostegno; al maresciallo dei Carabinieri di Netro; all’ing. Alberto Barbera per il lavoro fotografico; e alla Rete Museale Biellese con gli operatori Veronica e Ariele, sempre disponibili ed entusiasti.

Un grazie sentito va anche a tutti i partecipanti: agli abitanti di Bagneri, alle famiglie, alle giovani coppie con bambini, e naturalmente ai volontari che con il loro impegno hanno reso possibile accoglienza e convivialità. La stagione della Rete Museale Biellese terminerà a fine settembre, ma a Bagneri continuerà l’apertura domenicale: vi aspettiamo, insieme alla Madonna del Piumin”.

Padre Giovanni Gallo, Parroco di Bagneri

Clotilde Brusasca, Presidente degli Amici di Bagneri ODV