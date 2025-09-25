 / EVENTI

In città si scaldano i motori per la Biella Classic

Il 26 e il 27 settembre

Il 26 e il 27 settembre Biella torna a riaccendere i motori con una manifestazione di regolarità classica e turistica per auto storiche denominata Biella Classic alla sua 9^ edizione, l’8° Biella Legend riservato al marchio Porsche in collaborazione con Porsche Club Italia e il 3° Raduno Auto Storiche e Moderne promosso dalla scuderia APV Classic.

Il Biella Classic patrocinato dal Comune di Biella sarà valido per il Trofeo Nazionale Regolarità e Coppa Italia 1a Zona, sarà di una sola giornata. I pressostati saranno 45 con due prove a media. Per la regolarità Turistica saranno previsti 35 pressostati. Il Biella Legend e il Raduno saranno un giro turistico per avvicinarsi alla specialità. L’organizzazione sarà affidata a Veglio 4×4 che cura già diverse gare a livello nazionale. Non è stato tralasciato l’aspetto enogastronomico degli eventi, prevedendo il pranzo in location esclusive con prodotti d’eccellenza del nostro territorio.
Le partenze saranno differenziate con due percorsi totalmente distinti per dare visibilità a entrambe gli eventi. Il tragitto toccherà diverse zone della nostra provincia e avrà una lunghezza complessiva di circa 150 chilometri. L’arrivo vedrà premiati gli equipaggi direttamente sulla pedana, nella cornice di via Lamarmora, nel centro di Biella.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail gare@biellaclassic.com

c.s.biella classic, s.zo.

