Cavaglià, il Comune assegna 29 posteggi per il mercato settimanale

Approvati a Cavaglià i bandi pubblici per l'assegnazione di nuovi posteggi presso il mercato settimanale: sono 27 riservati ad operatori commerciali e 2 per i produttori agricoli.

“Quest'area - riferisce l’assessore al Commercio Stefania Tosone - rappresenta per i cittadini e per gli abitanti dei paesi limitrofi un solido punto di riferimento per la spesa settimanale. Negli anni, la varietà dei generi in commercio, la qualità dei prodotti e la cordialità e il rapporto di fiducia con gli esercenti hanno ravvivato la piazza cittadina, che ogni mercoledì prende vita e si trasforma in vero e proprio punto di incontro e di convivialità. Come in ogni realtà consolidata diviene fisiologico un avvicendamento. Avvicendamento che se, da un lato, porta con sé una velata malinconia, dall’altro non può che rappresentare un'occasione di rinvigorimento e di rinnovato slancio. Ed è proprio in quest’ottica che la nostra amministrazione ha fortemente voluto l’approvazione dei nuovi bandi, che mettono a disposizione un cospicuo numero di posteggi fissi, volendo in tal modo offrire agli esercenti un quadro di stabilità e di progettualità sulla nostra piazza”

.Le domande, da presentare esclusivamente sugli appositi moduli, dovranno pervenire al Comune entro il 15 ottobre con le modalità indicate nei rispettivi bandi. I bandi, la modulistica e relativi allegati sono pubblicati all’albo pretorio e si possono visualizzare sul sito istituzionale di Cavaglià https://www.comune.cavaglia.bi.it/notizie-e-avvisi/approvati-i-bandi-lassegnazione-di-nuovi-posteggi-presso-il-mercato-settimanale