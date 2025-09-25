 / ATTUALITÀ

25 settembre 2025

Polizia, la Questura di Biella dà il benvenuto ai 4 nuovi vice-ispettori

Due di essi provengono da altre province, rispettivamente Torino e Massa Carrara, mentre gli altri già erano in forza presso questo capoluogo.

Questa mattina il Questore di Biella ha dato il benvenuto ai nuovi vice-ispettori della Polizia di Stato, 2 uomini e 2 donne, tutti con già una notevole pregressa esperienza ed assegnati al termine del corso di formazione per potenziare l’organico della Questura.

Due di essi provengono da altre province, rispettivamente Torino e Massa Carrara, mentre gli altri già erano in forza presso questo capoluogo. Per un primo periodo i nuovi arrivi ruoteranno presso le varie articolazioni della Questura al fine di completare la loro formazione ed individuarne le peculiarità per la futura assegnazione all’Ufficio.

