Anche Pralungo al 26° Raduno del Raggruppamento degli Alpini della Valle Oropa

Domenica 14 settembre si è svolto il Ventiseiesimo Raduno del Raggruppamento degli Alpini della Valle Oropa. Presente anche il sindaco di Pralungo Raffaella Molino che ha partecipato insieme alla Fanfara Alpini del paese che, come ogni anno, ha prestato servizio con grande impegno.

Alle 11.30 si è tenuta la commemorazione al cippo dei Caduti, momento di memoria e rispetto, seguita alle 12 dalla Santa Messa nella Basilica di Oropa. Un appuntamento sentito e partecipato, che unisce tradizione, comunità e valori.