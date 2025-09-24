Lessona: il Comune mette in vendita il vecchio scuolabus

Il Comune di Lessona ha avviato la procedura di alienazione dello scuolabus comunale targato CP314AH, un veicolo Iveco Cacciamali immatricolato nel febbraio 2005, con oltre 292.000 chilometri percorsi. Il mezzo, ormai vetusto, sarà sostituito dal nuovo scuolabus acquistato con determina n. 32 del 12 maggio 2025 dal Responsabile del Servizio Rivolto alle Persone.
L’Amministrazione comunale ha dato mandato al Responsabile dei Servizi Rivolti alle Persone di procedere alla vendita del veicolo utilizzando le modalità più idonee presenti sul mercato. Dopo le necessarie indagini di mercato, sarà inoltre determinato il valore del mezzo, in modo da prevedere l’importo da inserire nelle entrate del Bilancio comunale.
Tutti gli atti connessi all’alienazione, compresa la comunicazione al Responsabile del Servizio Finanziario, saranno curati dal Responsabile dei Servizi Rivolti alle Persone, nel rispetto delle normative previste dal Testo Unico degli Enti Locali e dallo Statuto comunale.
Questa operazione rappresenta un passo importante per l’aggiornamento del parco mezzi scolastici comunale, garantendo maggiore sicurezza e affidabilità nel trasporto degli studenti.