Super Veglio Trail, i risultati di Amron Team FOTO

Buone prestazioni nel fine settimana al Super Veglio Trail, prova valida per il Campionato Provinciale, disputata sulla distanza di 22 chilometri con 1.100 metri di dislivello positivo.
Tra i protagonisti si è distinto Emanuele Falla, che ha conquistato un eccellente quarto posto assoluto. Positiva anche la prova di Edoardo Landi, nono al traguardo.
Da segnalare, infine, la determinazione di Paola Beccaria che, nonostante una giornata difficile fin dai primi chilometri, ha portato a termine la gara con grande tenacia.