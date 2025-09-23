 / CRONACA

CRONACA | 23 settembre 2025, 10:20

Pianta sulla strada tra Pettinengo e Vaglio Colma, arrivano i Vigili del Fuoco

vaglio colma

Pianta sulla strada tra Pettinengo e Vaglio Colma, arrivano i Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Nuovo intervento dei Vigili del Fuoco per eventi legati al maltempo. Nella notte appena trascorsa, una pianta è crollata a terra sulla strada di collegamento tra il comune di Pettinengo e l'abitato di Vaglio Colma. Una volta sul posto, la squadra ha provveduto a rimuovere l'albero e rimettere in sicurezza l'area interessata.

g. c.

