Pianta sulla strada tra Pettinengo e Vaglio Colma, arrivano i Vigili del Fuoco

Nuovo intervento dei Vigili del Fuoco per eventi legati al maltempo. Nella notte appena trascorsa, una pianta è crollata a terra sulla strada di collegamento tra il comune di Pettinengo e l'abitato di Vaglio Colma. Una volta sul posto, la squadra ha provveduto a rimuovere l'albero e rimettere in sicurezza l'area interessata.