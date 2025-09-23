Nuovo intervento dei Vigili del Fuoco per eventi legati al maltempo. Nella notte appena trascorsa, una pianta è crollata a terra sulla strada di collegamento tra il comune di Pettinengo e l'abitato di Vaglio Colma. Una volta sul posto, la squadra ha provveduto a rimuovere l'albero e rimettere in sicurezza l'area interessata.
In Breve
martedì 23 settembre
lunedì 22 settembre
domenica 21 settembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Pianta sulla strada tra Pettinengo e Vaglio Colma, arrivano i Vigili del Fuoco
Nuovo intervento dei Vigili del Fuoco per eventi legati al maltempo. Nella notte appena trascorsa,...